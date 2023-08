Il Trento supera l’Ancona 2-1. Le parole di Tedino

“È stata una partita del doppio volto: meglio noi nel primo tempo, mentre, l’Ancona nel secondo. Mi dà fastidio aver subito il gol del 2-1 al 90’ per un errore di superficialità che non consento. Anche se Fabbri è un giocatore collaudato e molto bravo, diciamo che in generale non mi è piaciuto aver preso gol così. Per le trame di gioco siamo stati migliori nel primo tempo, però, paradossalmente, durante il secondo tempo abbiamo avuto tre quattro palle per fare gol. Peccato non essere riusciti a tirare in porta. Anche questo mi da fastidio. Bisogna essere più bravi a chiudere le azioni. Stiamo facendo un buon lavoro ma possiamo fare ancora meglio”.