Imolese, violazioni amministrative: quattro punti di penalizzazione

La società, sanzionata anche con un’ammenda di 6.000 euro, era stata deferita per il mancato versamento di ritenute Irpef e contributi INPS.

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Pierpaolo Grasso, ha sanzionato l’Imolese Calcio 1919 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 6.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del club Stefano Frassetto.