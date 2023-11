La Serie C sbarca su FIFA+: intesa biennale, tutti i dettagli

"Dal prossimo weekend, grazie all’accordo tra Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro, e FIFA+, le partite di Serie C-Now, la Coppa Italia e la Supercoppa saranno visibili anche all’estero", si legge nel comunicato della Lega Pro, dove sono stati dati altri importanti dettagli sul numero delle partite coinvolte.

"L’accordo - comunica FIFA+ - prevede che nella fase iniziale venga trasmessa sulla piattaforma FIFA+ una selezione delle 30 partite, arrivando gradualmente a includere tutte le partite entro la fine della competizione".

FIFA+ è una piattaforma streaming lanciata dalla FIFA nel 2022, che attualmente detiene i diritti di alcune competizioni calcistiche maschili e femminili, come i Mondiali Under 17, in programma in Indonesia dal al, ,ma il torneo di Serie C sarà il primo campionato a venire trasmesso dalla piattaforma.

Per vedere FIFA+ basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet o su una smart tv abilitata al servizio, accedere al sito plus.fifa.com.

Le prime partite ad essere trasmesse, per la 13° giornata, saranno Albinoleffe-Padova, Perugia-Gubbio e Picerno-Potenza.

“L’accordo tra Comintech e FIFA+ - dice il presidente della Lega Pro - permetterà ai numerosi tifosi italiani della Serie C NOW che si trovano all’estero di non perdere il legame con le loro origini, di riscoprire un senso di appartenenza e di seguire le partite della loro squadra del cuore. Questo accordo dimostra la rilevanza internazionale della nostra Lega Pro. Siamo felici per i tifosi e per questa nuova opportunità, che amplierà la visibilità del marchio dei club di Serie C e dei loro partner”.

Queste invece le parole di Romy Gai, direttore commerciale della FIFA: “Siamo entusiasti di accogliere la Serie C NOW sulla piattaforma FIFA+ e di continuare a offrire al pubblico mondiale il meglio del calcio da tutto il pianeta. La Serie C è il palcoscenico di alcune delle storie più belle del calcio italiano ed è una vetrina dei grandi talenti che giocano in questo paese. Adesso i tifosi di tutto il mondo potranno godersi questo spettacolo gratuitamente su FIFA+”.

“Siamo lieti di questo importante accordo - conclude Matteo Brambilla, amministratore delegato dell'agenzia per i diritti tv Comintech - che ci consentirà di sostenere la promozione globale del calcio italiano e la diffusione di questo sport in tutto il mondo”.

