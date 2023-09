La Turris stende il Benevento, al Taranto il derby col Foggia

Dopo Catania e Avellino cade anche la terza big del campionato di Serie C Girone C. Il Benevento infatti è stato battuto dalla Turris per 3-1 nel match del "Liguori". Partita iniziata bene per la squadra di mister Andreoletti passata in vantaggio con la rete di Pastina, poi pareggio su rigore di Maniero e Cum ha ribaltato il punteggio. Benevento che ha colpito una traversa con Ciano e poi nella ripresa ha sfiorato il pareggio con Ferrante ma la Turris ha firmato il tris con un grande gol di D'Auria. Giallorossi annichiliti dal grande ritmo imposto dalla squadra di mister Caneo. Nel derby pugliese il Taranto ha superato il Foggia per 2-0. Gol di Antonini e l'ex irpino Kanoute.