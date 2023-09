L’Atalanta U23 a Trento è solo gol mancati e rimpianti. Al Briamasco è 0-0

Gol mancati e rimpianti per l’Atalanta U23 che gioca a Trento una grande primo tempo ma porta a Bergamo un solo punto che comunque è storico visto che è il primo in Serie C. La squadra di mister Modesto fa la partita costringendo la squadra di casa a rintanarsi dietro e giocare solo di rimessa ma quando arriva dalle parti di Russo non è lucida. Il portiere di casa si oppone alla grande su Mallamo ma fa anche bene in altre occasioni. Dopo un inizio infeltrito con tre punizioni di Pasquato, il Trento nella ripresa ha saputo alzare i metri ma Vismara non si è fatto sorprendere da Attys nell'unica occasiona da rete della partita per il Trento che si è limitato a una gara di contenimento. Tedino però nella ripresa ha perso per infortunio tre difensori e va dato merito ai trentini di non essere crollati alla distanza. L’Atalanta non ha chiuso la partita come avrebbe dovuto nella prima frazione avendo costruito tre palle gol con Italeng e Mallamo e poi nella ripresa dopo uno scoppiettante approccio è calata alla distanza. Il Trento è questo: tosto, non si scoraggia e resta in partita. La vera Atalanta invece qual è? Quella del primo tempo che domina il Trento o quella meno incisiva della ripresa? Si attendono risposte.