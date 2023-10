Latina, Di Donato: “Con il 2-0 potevamo vincere a Catania. Preso gol su unico nostro errore”

Il tecnico del Latina, Daniele Di Donato ha analizzato il pareggio per 1-1 contro il Catania al Massimino: "Se avessimo fatto il secondo gol la partita si sarebbe messa meglio per noi e sarebbe cambiato tutto. Ma la prestazione è stata buona e su unico errore nostro abbiamo subito gol. Ragazzi grandi contro una pressione enorme dei 17 mila del Massimino e ne usciamo rafforzati da questo pareggio. Noi siamo venuti qui per vincere la partita. Poi abbiamo subito il Catania che ha grandi qualità ma andiamo via con la consapevolezza che possiamo fare bene in questo campionato difficile".