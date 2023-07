Lecco, Di Nunno: “Sono convinto che giocheremo in Serie B anche se…”

"La B l’abbiamo conquistata sul campo, se ci lasciano fuori ci sarà anche un conto da pagare per la Lega perché io sto spendendo 1,2 milioni di euro per mettere a norma lo stadio". Queste le parole di Paolo DiNunno, patron del Lecco riguardo la battaglia legale intrapresa per garantire alla sua società di disputare la prossima Serie B. Poi continua sui lavori al Rigamonti-Ceppi: "Tra il 20 e il 22 agosto i lavori dovrebbero essere finiti, ma non si sa mai. Magari avremo bisogno dell’Euganeo per 1-2 partite ma non siamo preoccupati... Mi accusano di aver consegnato i documenti in ritardo, ma io ho finito di giocare il 18 a mezzanotte e avrei dovuto consegnare tutto il 20? Come avrei potuto?.".