Lega Pro accanto alle vittime dell’alluvione in Emilia: incasso Cesena-Vicenza in loro favore

Il bel gesto del campionato di C in occasione della gara Cesena-Vicenza il cui incasso andrà alle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.

L'alluvione in Emilia Romagna non ha lasciato indifferente anche il mondo dello sport e del calcio. In queste ore, infatti, la Lega Pro ha comunicato una iniziativa solidale molto importante in aiuto alle persone sfollate e a tutte quelle che necessitano aiuto.