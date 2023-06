Lega Pro, domanda ammissione presentata da 59 club. Fuori il Pordenone

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, il Consiglio Direttivo della Lega Pro, sul tema specifico delle iscrizioni al campionato di Serie C 2023/24. Il Consiglio ha constatato che la domanda di ammissione alla Lega Pro per la stagione 2023/24 è stata presentata da 59 club. Quindi il Consiglio ha visionato e certificato la documentazione depositata, al fine di effettuare le dovute comunicazioni agli organi federali competenti, che dovranno valutare la presenza dei requisiti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali. Soltanto il Pordenone Calcio non ha presentato domanda di iscrizione.