Lega Pro, Marani: “Abbiamo tre priorità: la prima è la sostenibilità poi…”

«Voglio dare il mio contributo per creare un ambiente e l’atmosfera giusta affinché i nostri ragazzi crescano per giocare in Serie A e B. Se la Serie C cresce è importante per la lega stessa ma anche per la Serie A e B», ha commentato invece il neo vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola , nella conferenza stampa di insediamento.

«Non stiamo generando tanti giocatori di qualità e questo va migliorato. Io ho cominciato da questa lega e so quanto è stata importante per me e quanto lo sarà per i ragazzi. Si parla di sostenibilità: per i club di C si tratta anche di valorizzare i propri giovani. Certo non è un percorso che si fa in due giorni e nemmeno in un mese. Serve tempo ma sarà necessario a dare linfa vitale non solo ai nostri club, ma anche al calcio in generale», ha concluso.