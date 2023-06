Messina, accordo vicino tra Sciotto e Mannino

Va avanti senza sosta la trattativa per la cessione del Messina al momento nelle mani del patron Pietro Sciotto. Questo pomeriggio si registrano passi avanti per il cambio di società. L'imprenditore Fabrizio Mannino e il presidente Pietro Sciotto, continuano a dialogare e anche il sindaco peloritano Basile segue l'operazione ma della trattativa c’è il massimo riserbo ma la forbice si è assottigliata. L'accordo pare vicino insomma anche se i termini di un eventuale accordo non sono ancora noti nel rispetto del patto di riservatezza sancito qualche settimana fa. Nel frattempo Sciotto dovrà sborsare circa un milione di euro per saldare l’ultimo trimestre di stipendi e contributi del passato torneo, la tassa d’iscrizione (a cui sarà corredata la disponibilità dello stadio “Franco Scoglio”) e presenterà anche la fideiussione che la Lega richiede in vista dei successivi esborsi stagionali -scrive messinasportiva.it-. Prima della formalizzazione, Sciotto avrebbe richiesto precise garanzie economiche, per recuperare queste somme mentre non si hanno indicazioni su un’eventuale buonuscita, che potrebbe essere corrisposta anche in seguito. Il Messina eviterà la macchia della mancata iscrizione e Mannino rileverà la gestione del club, che era stato trattato anche dall’imprenditore romano Manuele Ilari. L’operatore del settore cinematografico avrebbe avuto nuovi contatti con Sciotto, senza però sostanziali progressi. Dopo sei anni l’avvicendamento alla guida dell’Acr è ormai alle porte. Ad ogni modo è una pagina di storia che si chiude, tra oggettiva riconoscenza e troppe incomprensioni.