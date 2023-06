Messina, Sciotto ci ripensa e iscrive la squadra

Tirano un grosso sospiro di sollievo i tifosi del Messina. Il presidente Pietro Sciotto contrariamente a quanto affermato ieri di non voler iscrivere la squadra al campionato di Serie C ha fatto marcia indietro. Il patron giallorosso ha dato mandato al segretario generale del club Alessandro Failla di perfezionare gli adempimenti per l'iscrizione al torneo che scadrà il 20 giugno. Il Messina dunque parteciperà al campionato anche se resta da capire se sarà ancora Sciotto il presidente visto i propositi di disimpegno. Ma finora la trattativa per la cessione del club all'imprenditore Fabrizio Mannino non è mai entrata nel vivo.