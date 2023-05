Messina, Sciotto: “Il club è in vendita. Perso 12 anni di vita ma resto nella storia”

Dopo la seconda salvezza ottenuta in Serie C, il presidente del Messina, Pietro Sciotto, getta la spugna. Il patron giallorosso è intervenuto in conferenza stampa per fare il bilancio della stagione giallorossa e annunciare il suo disimpegno ufficiale: "Mi auguro che questa sia la mia ultima conferenza da presidente, sino a ieri sera non sapevo cosa dire oggi, stamattina alle 8 ho preso degli appunti su ciò che avrei dovuto dire. Oggi è un giorno molto triste per me -riporta tuttoc.com-. Perché va via qualcosa di bello che avevo nella mia vita, cui tenevo tantissimo. Non volevo che succedesse, ma purtroppo nella vita certi passaggi bisogna farli. Vi comunicherò le mie intenzioni e sono molto emozionato. Il nostro campionato è finito tre giorni fa: la salvezza è dedicata a mio fratello Pippo che ha fatto il miracolo, non meritavo la retrocessione dopo i tanti sacrifici fatti in questi anni. A gennaio avevo deciso di investire qualunque cifra pur di salvare il Messina e in quel momento avevo già deciso che in caso di salvezza me ne sarei andato ed ora ve lo comunico: da oggi il Messina è in vendita. Non ci sono più le condizioni per proseguire".