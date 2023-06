Messina, Sciotto: “Mannino solo chiacchiere. Non iscrivo squadra anche per i tifosi”

La situazione dell'Acr Messina si fa sempre più incandescente e a poche ore dalla scadenza dell'iscrizione al campionato di Serie C. Nessuna trattativa in corso per l'acquisto del club attualmente nelle mani del presidente Pietro Sciotto che ha detto di non voler continuare. Il patron peloritano ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it confermando la decisione annunciata due giorni fa: "Sono ormai stanco di questa situazione e dopo la manifestata anzi reiterata insoddisfazione dei tifosi che continuano a dire che devo lasciare la società mi sono deciso e lo farò. Quindi non iscriverò la squadra al campionato di Serie C per il loro comportamento ostile nei miei confronti . Adesso il vaso è colmo e sono ormai arrivato al capolinea della mia avventura".

Sciotto poi spiega a Itasportpress come sono andate le cose con l'imprenditore Fabrizio Mannino che aveva manifestato l'interesse di rilevare il club: "Non ha mai voluto concretamente il Messina questo signore. Io gli avrei dato la società libera da debiti e crediti ma questo signore non è passato mai ai fatti facendo solo chiacchiere. Mi ha promesso in uno delle pochi incontri che ho avuto che mi avrebbe dato tre milioni di euro ma non ho visto un euro, nessun acconto e nessuna garanzia fideiussoria. Questa società è fiorente sul piano economico ed è in regola anche con il pagamento di stipendi e contributi dell’ultimo trimestre. Il Messina è una società sanissima ed è una delle migliori della Serie C. Adesso non c'è più tempo per preparare gli adempimenti per l'iscrizione al campionato ma mi pesa quello striscione "Sciotto vattene". Pertanto sono sicuro che non iscriverò il Messina lunedì perchè non sono gradito dai tifosi. Perchè dovrei uscire un milione e mezzo di euro se non sono gradito?"