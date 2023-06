Messina, Sciotto: “Non iscriverò la squadra al campionato di Serie C”

Fumata nera per il passaggio del Messina all'imprenditore Fabrizio Mannino. Trattativa saltata e il presidente del club peloritano, Pietro Sciotto ha emanato un comunicato in cui spiega che non iscriverà la squadra al prossimo campionato di Serie C. Questo il comunicato: Il Presidente Pietro Sciotto ritiene opportuno intervenire per precisare alcuni aspetti importanti in un momento fondamentale per il futuro del Messina, riguardanti gli incontri in corso con Fabrizio Mannino che ha manifestato l’interesse ad acquisire la società. Dopo un primo contatto avvenuto lunedì scorso, due giorni fa il presidente Sciotto si è confrontato con i rappresentanti del signor Mannino, impossibilitato ad essere presente per un improvviso improrogabile impegno a Palermo. Nello spirito della massima collaborazione, il presidente Pietro Sciotto ha esaminato una bozza di massima, scritta a penna, che prevedeva gli aspetti essenziali di un accordo mirato a concretizzare il passaggio di quote dell’Acr Messina, riservandosi di valutarla per dare una risposta ieri e chiedendo, alla parte potenzialmente acquirente, di esibire adeguate garanzie al documento preparato in bozza.