Messina, sindaco Basile conferma due offerte ma forse c’è anche una terza

Il futuro proprietario del Messina si conoscerà prestissimo dopo che Pietro Sciotto ha deciso di mettere in vendita la società. Oggi il sindaco della città peloritana Federico Basile ha confermato l'arrivo di due proposte anticipandone anche una terza. “Nella casella ufficiale del Comune è arrivata una Pec, con cui un imprenditore ha avanzato una chiara e concreta manifestazione d’interesse, proponendo anche un percorso finalizzato all’acquisizione del club -riporta messinasportiva.it -Il soggetto proponente avrebbe già alcune esperienze nel mondo del calcio ma non sono aspetti che al momento abbiamo verificato e approfondito – aggiunge il sindaco -. Le “due diligence” in corso impongono assoluta riservatezza e sulla proposta recapitata direttamente alla mia Pec non forniremo quindi alcun dettaglio aggiuntivo”.

Secondo il quotidiano peloritano Gazzetta del Sud, dopo l'imprenditore cinematografico Manuel Ilari, della Mmr Cinema che voleva in passato rilevare il Catania, si registra l'interesse di Fabrizio Mannino, imprenditore palermitano con attività in Cina e a Dubai nel campo armatoriale, investimenti anche in piattaforme di petrolio e un fondo – Gavit Investments LTD di Hong Kong – con partecipazioni in diverse società italiane. Ai due soggetti in corsa potrebbe però affiancarsi una terza opzione come ha detto il sindaco Basile: “Non escludo una proposta ufficiale da parte di un terzo imprenditore, con cui c’è già stata un’interlocuzione informale. Nei prossimi giorni sapremo se sarà possibile percorrere due o tre strade, a seconda delle offerte effettive, e poi il presidente Sciotto, con le carte in mano, deciderà il futuro e le parti interessate lavoreranno sui numeri”.