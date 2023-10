Padova fermato dalla Pro Patria. Trento pareggia 0-0 con il Lumezzane

Settima giornata in Serie C Girone A che si completerà domani. Il Padova fermato in casa dalla Pro Patria mantiene il primo posto ma adesso il Mantova è a -1. Domani in campo il Vicenza per le posizioni di vertice. Il Trento non riesce a vincere la sua prima partita in casa. I gialloblù hanno pareggiato 0-0 contro il Lumezzane.

Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Barison, Obaretin e Vitturini. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Sangalli e Rada mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Attys ai lati con Petrovic al centro dell’attacco. Il primo pericolo di giornata si concretizza al 16’ con Attys che supera il diretto avversario sull’esterno di campo e calcia verso la porta ospite, non riuscendo però ad inquadrare lo specchio. Il Trento spinge e alla mezz’ora va vicinissimo alla rete del vantaggio con l’incursione personale di Anastasia che prima scende sulla fascia e poi calcia dal limite dell’area. La risposta del Lumezzane è affidata al colpo di testa di Pisano che si spegne alto sopra la traversa. Al 37’ i locali ci provano nuovamente con la conclusione di Petrovic ma anche in questa circostanza il punteggio rimane invariato. Sul finire di frazione Maloti lascia partire un diagonale che esce di poco alla sinistra di Russo. Nel secondo tempo il Trento mette alle corte gli ospiti: al 67’ calcia verso lo specchio avversario con Petrovic e pochi giri di lancetta dal triplice fischio finale colpisce un palo con Terrani. Il punteggio però non cambia. Al Briamasco termina dunque 0-0. Con questo punto gli uomini di Tedino salgono al decimo posto in classifica con 9 punti in graduatoria. Gli aquilotti torneranno in campo sabato 14 ottobre per affrontare in trasferta alle ore 14 la Pergolettese.