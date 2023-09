Pergolettese, malore allenatore Abbate: il comunicato del club sulle condizioni

Attimi di paura in questa quinta giornata di Serie C. Nella sfida tra Vicenza e Pergolettese, andata in scena domenica 24 settembre, il tecnico ospite Mattia Abbate mentre stava discutendo con il quarto uomo ha accusato un malore svendendo. L'allenatore è crollato a terra davanti alla sua panchina e tutto lo stadio Menti, è ammutolito per l'agghiacciante scena. Il tutto è accaduto nel corso del primo tempo, al 39', con il match che è stato momentaneamente sospeso per permettere ai sanitari sul posto di prestare soccorso e le cure necessarie. Infine, Abbate dopo essere stato rianimato è stato trasportato in ospedale durante l'intervallo. In serata il comunicato del club: L'U.S.Pergolettese ci tiene a informare che mister Matteo Abbate, dopo il mancamento che ha avuto durante la gara di Vicenza e le prime cure negli spogliatoi ,è stato accompagnato in ospedale, dove si trova tutt'ora, per essere sottoposto ad una lunga serie di esami , per appurare la natura del problema avuto, che si protrarranno per qualche ora. Sta bene e aspetta l'ok dei medici per rientrare alla propria abitazione.