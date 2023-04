Pergolettese-Vicenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 20. Pergolettese e Vicenza si sfideranno per il match del campionato di Serie C Girone A.

Redazione ITASportPress

Pergolettese-Vicenza si sfideranno oggi, giovedì 6 aprile 2023 alle ore 20 per il match di Serie C Girone A. Partita importante con i padroni di casa che hanno 47 punti in classifica e vogliono migliorare ancora. Ospiti che stanno meglio con 54 lunghezze in graduatoria.

Pergolettese-Vicenza, le ultime I padroni di casa della Pergolettese arrivano dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Novara che ha suonato come una bella rivincita dopo il k.o precedente contro la Virtus Verona. La squadra di Villa dovrebbe affidarsi ad Abiuso e Doumbia in avanti per provare a colpire la squadra avversaria.

Dal canto suo il Vicenza di mister Thomassen si affiderà a Dalmonte, Stoppa, Begic alle spalle di Ferrari. La formazione biancorossa arriva dalla vittoria sul Trento che ha interrotto una striscia di 3 sconfitte e 1 pareggio rimediata nelle precedenti gare.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Pergolettese e Vicenza andrà in scena, come detto, oggi giovedì 6 aprile 2023 alle ore 20. Gli appassionati di Serie C potranno vedere la partita in diretta tv e streaming. Per farlo potranno optare per DAZN e Eleven Sports. Ci sarà la possibilità di vedere la diretta live della partita attraverso lo streaming su Eleven Sports presente appunto anche sull'app DAZN.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Varas, Villa; Abiuso, Doumbia. Allenatore: Alberto Villa.

VICENZA (4-2-3-1): Iacobucci; Valietti, Pasini, Cappelletti, Bellicch; Zonta, Greco; Dalmonte, Stoppa, Begic; Ferrari. Allenatore: Dan Vesterby Thomassen.