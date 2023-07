Perugia, per la panchina c’è Francesco Baldini

Il Perugia è in bilico tra partecipare al campionato di Serie C ma anche la prospettiva di una riammissione in B visto i casi Lecco e Reggina, club esclusi dal torneo cadetto per il momento. La dirigenza con Massimiliano Santopadre in testa procede a piccoli passi per capire dove gli umbri giocheranno. Si attende la decisione del Consiglio federale del 7 luglio, ma nel frattempo il presidente biancorosso ha deciso di puntare su un allenatore disposto a sposare in pieno il progetto del Perugia, sia quindi in serie C che in serie B. L’identikit porta a Francesco Baldini che ha vissuto già l’esperienza in biancorosso, da calciatore, nella stagione 2006-2007, con il Perugia di Silvestrini che militava in serie C. Baldini che era nel mirino della Spal adesso potrebbe allenare gli umbri di Santopadre. Nelle prossime ore si capirà se l'operazione allenatore si chiuderà con la consegna della panchina all'ex allenatore del Catania e del Vicenza.