Perugia-Pescara, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Pescara invece arriva fresco come una rosa. La vittoria alla prima di campionato contro la Juventus Next Gen ha confermato la squadra di Zeman tra le più pericolose del Girone B. Anche il delfino dovrebbe riproporre il 4-3-3: Milani, Mesik, Brosco e Pierno in difesa Squizzato, Dagasso e Manu in mezzo al campo. Accornero, Cuppone e Cangiano in attacco.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Perugia e Pescara, valida per il secondo turno del Gruppo B di Serie C, si giocherà oggi domenica 10 settembre alle ore 20:45. Tifosi ed appassionati potranno assistere alla sfida sia in presenza, allo Stadio Renato Curi di Perugia, o comodamente dal proprio divano di casa grazie alle possibilità diretta tv ed in streaming.

La sfida sarà infatti trasmessa in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Basterà recarsi nei canali di riferimento Sky Sport Uno (201)e Sky Sport (251). Per quanto riguarda lo streaming, ancora una volta ci viene incontro l'emittente satellitare con il suo servizio SkyGo. In alternativa, c'è sempre la possibilità Now scaricando l'app sul proprio smartphone o tablet.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angelis, Vulikic, Cancellieri; Acella, Bartolomei, Iannoni; Matos, Cudrig, Lisi. Allenatore: Baldini

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Mesik, Brosco, Pierno; Squizzato, Dagasso, Manu; Accornero, Cuppone, Cangiano. Allenatore: Zeman

