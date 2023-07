Pescara, accordo ad un passo anche per Oko-Flex

Il Pescara continua a grandi passi la sua estate di mercato, con movimenti in entrata ed altri in uscita. I delfini trattano da diverse settimane per un colpo a sorpresa, uno di quelli che potrebbe rivelarsi un crack di campionato. Parliamo di Armstrong Oko-Flex, ex promessa dell'Arsenal che risulta ora svincolato. Inizialmente i rapporti non erano il massimo, con il giocatore che aveva rifiutato l'offerta di giocare in Italia. Poi pare essersi convinto. Secondo il presidente Sebastiani, il talento potrebbe arrivare in questi giorni e prendere il posto dell'ormai ex Rafia. Forse è questo il "grosso colpo" di cui parlava nei giorni scorsi...