Pescara, la squadra di Zeman ne fa 11 al Villa 2015. Ritiro finito

Si conclude oggi il ritiro del Pescara, con l'ultima amichevole precampionato che ha visto gli uomini di Zdenek Zeman stravincere nettamente contro un avversario dilettantistico. I delfini hanno affrontato il Villa 2015 allo stadio Mastrangelo di Montesilvano, dove in campo c'è stata una squadra sola. Un 11-0 finale che ha confermato le previsioni sul 4-3-3 di Zeman, nonostante mancasse di alcune pedine fondamentali utili al campionato. Si tratta di Edoardo Vergani e Georgi Tunjov, oltre ai già infortunati che il Pescara si tira dietro da diverse settimane. La speranza è che sia i due citati in precedenza (Vergani e Tunjov) che il resto degli infortunati (come Salvatore Aloi), possano tornare in occasione del primo grande match della stagione. Concluso il ritiro, i giochi entreranno nel vivo con la sfida di Coppa Italia contro la Reggiana che il Pescara affronterà domenica 6 agosto. Si tratta del turno preliminare che farà vedere di che pasta è fatta la squadra abruzzese.