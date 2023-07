Pescara, preso l’attaccante Tommasini. Presentate nuove maglie

MAGLIE Presentate le nuove maglie del Pescara. La casacca si ispira alla tradizione e torna indietro nel tempo per il nuovo Kit Home 2023-2024. I delfini hanno presentato la nuova divisa tramite profili social. Una maglia cui spicca il bianco come colore di base, accostato all'azzurro delle strisce. Questo il comunicato del club: "Per il 2023/2024 in collaborazione con Erreá Sport abbiamo deciso di far rivivere una maglia che, per il proprio design, si è resa unica nella nostra storia". Non mancano i piccoli dettagli che regalano alla divisa quel tocco di moderno su un prorompente stile classico.