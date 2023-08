Pescara, Vergani e Cuppone verso la permanenza. Idea Scarsella

Mercato in ebollizione a Pescara in entrata e in uscita. Resteranno al Pescara Edoardo Vergani e Luigi Cuppone, grandi richieste di mercato che il delfino è riuscito a mantenere. Il primo rientra nei piani di Zdenek Zeman. Sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e per questo motivo non ci sarà per la prima contro la Juventus Next Gen, ma presto sarà di ritorno. Per il secondo, invece, futuro più incerto. Permane qualche dubbio dal mercato dove in questi ultimi giorni tutto può accadere. Ad oggi pare si opterà per la permanenza, ma vedremo. In entrata, invece, il d.s. Delli Carri era andato sul centrocampista del Bologna Michael Kingsley, idea che pare ormai poco percorribile. È considerato un buon talento anche se un pò in ritardo coi tempi (ha 24 anni). La società biancazzurra ha pensato anche al corposo ingaggio, da 250 mila euro netti, decidendo di cambiare strategia. Piace Fabio Scarsella del Vicenza e ci sono interlocuzioni in corso.