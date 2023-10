Pescara, Zeman: “Contento per il risultato, vittoria meritata”

L'allenatore ha fatto i complimenti alla squadra, ma non è convinto della prestazione in difesa: "Felice per il risultato e la vittoria, ma in difesa c'è da migliorare"

LA GARA: "Sono contento per il risultato perché non era una gara per nulla semplice. Non sono del tutto felice invece per quello che abbiamo fatto nella ripresa, giocavamo troppo da dietro ed è una cosa diseducativa per il calcio. È da migliorare" ha dichiarato l'allenatore riguardo la vittoria conquistata questa domenica. Passando poi sui calciatori in particolare, Zeman ha fatto nomi: "Accornero ha giocato da punta perché volevo uno sveglio e ha fatto bene, mentre Tommasini e Vergani non lo sono e non mi fidavo. Lui invece è bravo a giocare fra le linee. Nel primo tempo comunque qualcosa di buono è stato fatto anche se nel complesso ammetto di non esser soddisfatto, troppa passività anche da parte dei miei difensori. Felice anche per i tifosi".