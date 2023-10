Pescara, Zeman: “Mese decisivo, faremo una gran partita mettendo del nostro”

Le parole dell'allenatore: "Loro sono davvero una bella squadra ma noi abbiamo qualcosa in più. Credo c'è la possiamo fare"

Il Pescara si prepara ad affrontare questa sera la gara contro il Gubbio. Una sfida apparentemente facile, con pronostico rivolto ai padroni casa, ma molto complicata secondo Zdenek Zeman . L'allenatore ha avvertito la sua squadra in conferenza stampa, serve fare attenzione: "Loro sono bravi e difficili, sia da studiare che da affrontare. Noi dovremo esser bravi a fare il nostro".

LA GARA: "La squadra sta abbastanza bene, credo possiamo fare una buona partita. La formazione? L’ho decisa ma non ve la posso dire... Nelle prossime gare ci sarà bisogno di tutti ma non sarà un mese decisivo". Poi, tornando sulla formazione avversaria: "Loro hanno fatto pochi gol ma nell’ultima partita hanno creato tantissimo. Inoltre sono anche molto bravi a difendere. Speriamo di fare gol e di non subirne nemmeno uno. Ora ci aspetta un mese con 8 partite e spesso cambierò interpreti. Impossibile pensare sempre e solo alle stesse formazioni".