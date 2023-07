Pescara, Zeman per il ritiro del 16 luglio può contare su 7 volti nuovi

Non è ancora certo se il Pescara sarà messo nel Girone B o in quello C ma sicuramente la squadra abruzzese ben figurerà sia nel raggruppamento di centro che quello meridionale. La società infatti è molto attiva sul mercato e tra nuovi arrivi e ritorni, il mister Zeman potrà contare su 7 elementi dal giorno del ritiro che scatterà il prossimo 16 luglio. Come riporta il quotidiano Il Centro, vestiranno la maglia biancazzurra il terzino Roberto Pierno prelevato a titolo definitivo dal Lecce (ai salentini il 30% della futura rivendita), il centrocampista Nicolò Squizzato dall’Inter, lo svincolato dalla Spal, Georgi Tunjov e gli esterni offensivi Federico Acconero (in prestito dal Genoa), Simone Russini dal Padova, Davide Merola dall’Empoli e Michele Masala svincolato dal Cagliari. Per Daniel Sannipoli bisognerà attendere ancora. Per l’attacco nel mirino c’è il lariano Gabrielloni e Magrassi del Cittadella.