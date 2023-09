Pescara, Zeman: “Perugia grande squadra ma noi abbiamo più ritmo”

Intervenuto in conferenza stampa, Zdenek Zeman ha parlato della prossima sfida che vede il Pescara affrontare il Perugia. L'allenatore ha avvertito i suoi giocatori riguardo la pericolosità dell'avversario, da affrontare con consapevolezza: "Non ho dubbi sul Perugia, sono una grande squadra. Volevano la Serie B ma sono scesi in C, in ogni caso rimane una piazza prestigiosa per questo campionato. Riguardo il campo, loro sono più esperti di noi, è vero, ma noi abbiamo più ritmo nella manovra. Il Pescara sa giocare a calcio e dovremo dimostrarlo". Poi sugli indisponibili per la sfida: "Saranno assenti Staver, Tunjov, Franchini e Tommasini. Solo loro. Mora è a disposizione come gli altri. Anche Pierno sta bene e ci sarà. Con la Juventus abbiamo giocato bene un tempo, poi sul 3-0 ci siamo accontentati. Non va bene. Con il Perugia voglio vedere i 45′ visti con la Juventus".