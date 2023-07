Pescara, Zeman: “Vogliamo vincere e divertire. Addio Rafia non è un problema”

Intervenuto in conferenza stampa, Zdenek Zeman ha parlato della nuova stagione e di come il Pescara ha intenzione di affrontarla. L'allenatore ha posto gli obiettivi: "Gli addii di Lescano e Rafia non saranno un problema, noi puntiamo a vincere. Almeno, partiremo da questo obiettivo la prossima stagione. Siamo una grande squadra, che può vincere ma anche divertire". Poi due parole sulla decisione di rimanere a Pescara anche quest'anno: "Qui si sta bene e ho voglia di continuare a lavorare in campo. Certo, sto più in panchina che in campo ma vabbè. La mia speranza è che ciò che non ci è riuscito lo scorso anno ci possa riuscire in questa stagione".