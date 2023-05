Playout, il Messina cade al 93′ contro la Gelbison

700 tifosi giallorossi in trasferta per sostenere la squadra peloritana

Scattati i playout di Serie C con le gare di andata. Il primo match lo vince la Gelbison, che batte 1-0 il Messina al "Guariglia" di Agropoli. La rete che ha deciso la gara è stata realizzata da Tumminello in pieno recupero. La doccia fredda al 93' è nata da uno svarione difensivo. Il Messina adesso deve vincere in casa per ottenere la salvezza e la gara di ritorno, in programma sabato prossimo, il 13 maggio al “Franco Scoglio” sarà seguita da tanti tifosi di casa. Oggi 700 hanno sostenuto la squadra di Raciti in trasferta.