Pordenone, non solo playoff di C: presentata istanza di fallimento

In Serie C il Pordenone inizierà sfidando il Lecco il suo percorso nei playoff. La squadra neroverde è accreditata per la promozione anche se dovrà affrontare avversari forti come il Pescara e il Crotone. Intanto oggi come riporta Gazzetta.it, nei confronti del club dei Lovisa è stata presentata un’istanza di fallimento. Diciamolo subito: lo svolgimento degli spareggi della B con la partecipazione della squadra di Mimmo Di Carlo non è in discussione (se non per le conseguenze psicologiche della vicenda sulla squadra), semmai è seria la preoccupazione per il futuro del club del presidente Mauro Lovisa. Comunque vadano i playoff. Nei prossimi giorni ci sarà l’udienza presso il Tribunale fallimentare. "Non è il primo caso di fallimento in corsa, nel mondo del calcio -riporta la Rosea-. Un conto è il crac della società, un altro è il titolo sportivo, che potrebbe essere salvato con una complicata procedura e l’intervento di nuovi investitori, sempre che la Figc approvi la disperata manovra. La situazione è assolutamente complicata e adesso ogni considerazione potrebbe essere prematura. Ma un problema certo è la tempistica. Il termine per ottenere la licenza nazionale e iscriversi al prossimo campionato è il 20 giugno: in queste condizioni, con un fallimento pendente (e sicuramente quel giorno già ufficiale), nessuna società la otterrebbe. Per questo, al di là di come andranno i playoff, il futuro del Pordenone è soltanto nero".