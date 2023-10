Serie C, cambiano due panchine: rescissione a Rimini, esonero a Potenza

Il tecnico lombardo, arrivato sulla panchina dei lucani in estate dopo essersi dimesso a febbraio dalla panchina del Pescara, paga soprattutto il negativo rendimento esterno della squadra, sconfitta tre volte su tre contro Latina, Juve Stabia e appunto Avellino.

La classifica dei rossoblù non è deficitaria, occupando la squadra il 7° posto con 10 punti, ma evidentemente le aspettative della dirigenza erano altre.

La guida tecnica della squadra è stata affidata Pietro De Giorgio. Per l'ex fantasista di Empoli e Crotone, classe '83, già nei quadri tecnici del Potenza lo scorso anno come secondo di Siviglia prima e De Raffaele poi, si tratta della prima esperienza in carriera da capo allenatore.