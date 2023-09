Sangalli incanta e il Trento passa a Trieste. Pari Padova e Vicenza dilaga la Pergolettese

Con un gol nella ripresa del centrocampista Sangalli, il Trento sbanca Trieste e conquista la prima vittoria al debutto in campionato. Approccio iniziale buono della squadra di Tesser che però non riesce a finalizzare. Il Trento trova le giuste contromisure per arginare gli alabardati e con una gara operaia dove tutti si aiutano chiude il primo tempo in parità. Nella ripresa Pasquato, migliore della squadra di Tedino, causa l'espulsione di Pierobon. Triestina in dieci e il Trento colpisce poco dopo con una sventola da fuori area dell'ex Inter Primavera Sangalli. Dopo il vantaggio il Trento con l'uomo in più concede pochissimo ai padroni di casa che solo sugli sviluppi di un calcio piazzato si fanno pericolosi con Lescano. Poi la stanchezza ha preso il sopravvento. Il Trento come lo scorso anno espugna il Nereo Rocco.