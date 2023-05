Serie C, al via i playoff: la formula e dove vedere le partite in tv

Si alza il sipario sulla corsa alla Serie B attraverso i playoff. In campo città importanti e squadre forti che si sfideranno da oggi per raggiungere le già promosse Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. I playoff partono stasera con la fase interna ai gironi, in ritardo di una decina di giorni rispetto alla data originaria (si è dovuto aspettare il secondo processo del Siena, penalizzato e sostituito dalla Recanatese). Si giocano nove partite secche, senza i supplementari: in caso di parità al 90’, avanza la squadra di casa in quanto meglio piazzata in campionato. Il Padova, finalista delle ultime due edizioni, debutta all’Euganeo contro la Pergolettese. Questo il programma: tutte le partite in diretta streaming su Eleven Sports ma anche su Dazn grazie all’accordo siglato con Eleven Sports. Sulla piattaforma si potranno vedere le gare in streaming live e on demand.