Serie C, Avellino, Benevento, Crotone e Catania: mercato e chi in pole per la B

Finalmente si sa quando il campionato di Serie C partirà. Il presidente della Lega Pro Marani ieri ha dichiarato che si comincia il 3 settembre e dunque con una sola settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia. A meno di un mese dall’avvio del campionato di Serie C Girone C, la griglia si sta già delineando e ci sono già le candidate per la Serie B diretta. C'è chi va già di corsa, pensiamo ad Avellino, Benevento, Crotone e Catania. Ma spunta sempre qualche sorpresa in Serie C.