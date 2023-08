Serie C, i 4 mister per la B. Andreoletti precede Rastelli, Tabbiani e Zauli. I numeri

Il campionato di Serie C Girone C sta per iniziare e sono quattro le squadre che partono in prima fila per la promozione diretta in Serie B. Il Catania ha affidato la panchina a Luca Tabbiani, il Benevento a Matteo Andreoletti, mentre Avellino con Massimo Rastelli e il Crotone con Lamberto Zauli hanno deciso di continuare con gli stessi mister. Dei quattro allenatori chi ha la migliore media punti per partita in carriera è Matteo Andreoletti con 1,55, poi seguono a ruota Massimo Rastelli con 1,45, Luca Tabbiani 1,43 e Lamberto Zauli 1,29.