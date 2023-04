Serie C, è bagarre playoff: ok Vicenza e Padova, cade il Pordenone. Crisi Trento

A una giornata dalla fine della regular season, nel Girone A di Serie C non tutto è stato deciso per le posizioni playoff e playout. La già promossa Feralpisalò è caduta sul campo del Novara mentre il Padova ha travolto il Lecco. Sconfitte anche per Pro Sesto e Pordenone che certificano il ko delle prime quattro in classifica. Per i playoff vale anche l'undicesimo posto ed è una sfida tra la Juventus NG e il Renate. Sorprende la Pergolettese che è passata sul terreno della Pro Sesto conquistando la decima posizione. Per i playout è crisi nera del Trento che se fino a qualche settimana fa pensava di poter sperare di entrare nei playoff adesso negli ultimi 90' deve battere il Novara per evitare di finire per il secondo anno consecutivo nei playout. Oggi l'undici di Tedino ha pareggiato in trasferta contro l'Albinoleffe apparso in evidente difficoltà ma che piano piano ha ripreso la partita in mano rischiando anche di vincerla nel finale quando i gialloblù si sono trovati in inferiorità per il doppio giallo a Ferri. Il pareggio certifica la crisi del Trento che non vince ormai dal 5 marzo (2-0 al Lecco). Poi tre punti in sette partite. Finale incredibile fra Pro Patria e Piacenza: ospiti in vantaggio all'ottavo minuto di recupero con Morra, ma Chakir due minuti più tardi ha trovato la rete del pari. Una beffa per il Piacenza, ancora all'ultimo posto ma che ancora spera nei playout.