Serie C, finale playoff: il Lecco batte il Foggia 3-1 e torna in B dopo 50 anni

Nella ripresa ha iniziato ancora in attacco il Foggia ma il ritmo non è stato come nella prima frazione di gioco. Chance per il Foggia con Garattoni che ha concluso sopra la traversa da buona posizione al 55'. Delio Rossi ha messo in campo Beretta al posto di Ogunseye per dare più peso in attacco al 57' e Vacca al posto di Di Noia infortunato. Il Lecco ha atteso nella propria metà campo per poi ripartire chiudendo tutte le linee di passaggio. Grande occasione per il Foggia al 73' con una conclusione dalla distanza di Schenetti ma Melgrati ha respinto. Poi nell'azione seguente il Lecco è passato in vantaggio al 78' con Latki che ha battuto Dalmasso con una conclusione precisa dalla destra. Terza rete in questa stagione per l'italo-albanese, il primo nei playoff. Una rete che ha mandato in visibilio il Rigamonti-Ceppi. Il Foggia ha accusato il colpo e dopo aver giocato con tanto ardore agonistico ha chiuso il match in sofferenza. A chiudere i giochi Lepore con un gol all'88' per il 3-1. Doppietta per il leccese che stende i rivali che perdono la gara e la finale. In B va il Lecco di mister Foschi che rimette piede nel torneo cadetto dopo 50 anni.