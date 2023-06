Serie C finale playoff: l’andata va al Lecco che passa a Foggia

PARTITA Molte assenze nella squadra rivelazione di Luciano Foschi, pure reduce dalle imprese di Pordenone e Cesena. Il Foggia invece è arrivato in finale dopo aver eliminato il Cerignola, il Crotone e il Pescara. Il pubblico rossonero ha spinto sin da subito la squadra di Delio Rossi. Come prevedibile è stata un agra intensa e nervosa allo Zaccheria con il Foggia che è partito all’arrembaggio e con il Lecco intimorito per la pressione dell’ambiente. E difatti dopo pochi minuti è arrivato il vantaggio rossonero siglato da Leo al minuto numero 7. Poi la squadra lombarda si è organizzata e con coraggio e idee ha alzato il baricentro e al 29’ ha trovato il pareggio con Pinzauti. Due gol arrivati su palle inattive. Il Foggia è calato nella seconda parte del primo tempo e il Lecco con qualità ha preso terreno. Nella ripresa stesso canovaccio del primo tempo con il Foggia vicino al gol. La rete la squadra di Delio Rossi l’ha trovata ma l’arbitro ha annullato per una spinta di Ogunseye. Il Lecco si rinchiuso nella propria metà campo e il Foggia ha messo in difficoltà i lombardi che si sono salvati grazie alle parate del portiere Melgrati. Il Lecco ha resistito alle offensive della squadra di casa e poi a 3' dalla fine Lepore, ex del Lecce, ha calciato una punizione con i giri contati battendo il portiere Dalmasso con un destro chirurgico. Lecco avanti e festa per i 300 tifosi arrivati allo Zaccheria dalla Lombardia. Finale con le squadre sfinite e il risultato non è più mutato. Il ritorno è domenica alle 17.30: in caso di parità sono previsti i tempi supplementari ed eventuali rigori.