Serie C, le 4 big dopo la prima: flop e top e tecnici già a rischio. Cosa va e cosa non va

Nel Girone C di Serie C c’erano squadre più attese di altre al debutto in campionato. E’ innegabile. Benevento, Avellino e Catania dopo i primi 90’ sono a zero punti. Il Crotone al comando con altre sette squadre. Le tre big che hanno un organico superiore alle altre sono in fondo alla classifica a leccarsi le ferite dopo un debutto amaro nonostante un mercato faraonico.