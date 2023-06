Le finalissime tra Foggia e Lecco si preannunciano molto emozionanti: "I playoff sono il momento più spettacolare e combattuto della stagione di Serie C. C’è molta attesa per queste partite", ha detto Matteo Marani, Presidente Lega Pro “ per tutti noi è motivo di orgoglio riuscire ad arrivare a un pubblico sempre più vasto, in Italia e nel mondo”. Primo appuntamento dunque domani, 13 giugno, con la finalissima di andata di Serie C.