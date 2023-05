Serie C, Messina segna nel finale e si salva: la Gelbison retrocede

Con un gol all'82' di Ragusa, il Messina batte la Gelbison 1-0 e ottiene la salvezza. Ennesimo capolavoro di mister Raciti che dopo un inizio di campionato disastroso del Messina con Auteri in panchina, ha dato la svolta alla squadra che è riuscita a conquistare prima i playout e poi la salvezza oggi. All'andata a vincere era stata la Gelbison con un gol nel finale. Antonio Ragusa, l’uomo più rappresentativo con un passato in Serie A, ha sbloccato una situazione difficilissima. Accelerazione di Ferrini, tocco in mezzo per l’accorrente numero 90 che non fallisce davanti a D’Agostino. Primo, pesantissimo, gol di Ragusa con la maglia del Messina. Corsa poi sotto la curva Sud a festeggiare la rete dell’1-0. Delirio al “Franco Scoglio”. Poi a salvare il risultato ci ha pensato l'esperto Fumagalli con una super parata. Grande entusiasmo al "Franco Scoglio" dopo il triplice fischio per una vittoria dal sapore molto dolce. Grande cornice di pubblico (quasi 5.000 sugli spalti) come non accadeva dalla partita d’esordio con il Crotone. Il Messina sarà ai nastri di partenza la prossima stagione in C e farà compagnia al Catania, uniche due compagini isolane in Lega Pro.