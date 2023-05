Serie C playoff: bene Padova e V. Verona. Tutti i risultati e i marcatori

Si è alzato il sipario sulla corsa alla Serie B attraverso i playoff. In campo città importanti e squadre forti che si sono sfidate oggi per raggiungere le già promosse Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. I playoff sono partiti con la fase interna ai gironi, con nove partite secche, senza i supplementari. In caso di parità al 90’, è avanzata la squadra di casa in quanto meglio piazzata in campionato.