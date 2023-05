Serie C playoff fase nazionale: risultati e marcatori del primo turno

Affascinante l’esordio del Pescara di Zeman, atteso dalla Virtus Verona di Gigi Fresco. Tra i due, carriere agli antipodi. «Lo ammiro – le parole del boemo – non è facile fare insieme il presidente e l’allenatore, tanti presidenti vorrebbero ma non sono bravi come lui…». In Gubbio-Entella, invece, è scontro generazionale in panchina: Piero Braglia arriva stasera a quota mille tra i professionisti, mentre sono 100 (e tutte con il club di Chiavari) quelle di Gennaro Volpe. Il Vicenza fa visita alla Pro Sesto battuta due volte largamente in campionato, mentre per il derby Cerignola-Foggia è stata vietata la trasferta ai tifosi ospiti. Viaggio tormentato per il Lecco, che ieri ha impiegato quasi 12 ore per raggiungere Ancona per i danni causati dal maltempo ad autostrade e ferrovie.