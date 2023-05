Serie C, playoff: flop Padova. Risultati e qualificate alla fase nazionale

Non sono mancate le sorprese in questo turno con l'ingresso delle quarte classificate

Playoff, atto secondo. Si è completata la fase a gironi e sono entrate in scena le quarte classificate: Pro Sesto (A), Carrarese (B) e Foggia (C). Il regolamento è lo stesso del primo step, andato in archivio giovedì: gare secche senza supplementari. Il Padova – finalista delle ultime due edizioni – è stato battuto a sorpresa dalla Virtus Verona con un gol di Juanito Gomez ed è stato eliminato. Delio Rossi debutta a Foggia contro il Potenza e passa il turno con l'1-1.