Sono note dopo le gare di stasera le quattro semifinaliste dei playoff di Serie C. Sono il Lecco, il Foggia, il Cesena e il Pescara. Sono state eliminate tre teste di serie in un colpo solo. L'impresa è della squadra abruzzese di Zeman che si è qualificata sul terreno dell'Entella che era arrivata terza nel Girone B. Clamorosa l'eliminazione del Pordenone contro il Lecco che ha ribaltato il risultato dell'andata. Fuori il Crotone fatto fuori dal Foggia che ha rimontato i calabresi che nel primo tempo hanno chiuso in vantaggio di due reti. Poi il clamoroso pareggio dei rossoneri che in semifinale sfideranno il Pescara di Zeman. Il Cesena e il Vicenza hanno chiuso 0-0 e i bianconeri giocheranno con il Lecco in semifinale.