Serie C, stop a ostruzionismo e furbetti: si giocherà di più

Il designatore della Can A e B, al terzo anno di fila, Gianluca Rocchi sensibilizzerà tutti gli arbitri anche sui temi che diverranno centrali della prossima stagione nel ritiro che andrà in scena dal 7 al 12 agosto a Cascia. In pratica come ha riportato la Gazzetta dello Sport. è previsto l'aumento del tempo di gioco effettivo grazie a recuperi lunghi come al Mondiale 2022. Ma ci. sono novità anche nella prossima Serie C: oltre al Var nella fase finale dei playoff c'è anche quella del maxi recupero che sarà sicuramente di grande impatto per gli spettatori. E in Serie C molte partite durano davvero poco con i calciatori che perdono tempo con furbate e una condotta ostruzionistica e molti palloni che finiscono in tribuna e non tornano in campo prima di circa 30 secondi. Un ostruzionismo ormai fastidioso e antisportivo e la C volta anche pagina. I furbetti hanno finito il loro tempo, perché così facendo daranno soltanto... tempo in più.