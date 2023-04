Siena, che tegola: club penalizzato di due punti

Inibizione di 3 mesi per il presidente Emiliano Montanari

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato l’ACR Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo l’inibizione di 3 mesi per il presidente Emiliano Montanari.