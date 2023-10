Sorpresa, il Pineto batte 1-0 il Pescara di Zeman nel derby abruzzese

Grande sorpresa questa sera nel derby abruzzese tra il Pineto e il Pescara posticipo della 7a giornata di Serie C Girone B. A vincere è stata la squadra del tecnico Amaolo che ha piegato per 1-0 l'undici di mister Zeman. Ha deciso nella ripresa un gol di Gambale al minuto 30 su clamoroso errore di Brosco, che liscia il pallone e fa scappare l'attaccante ex Avellino che solo in area supera Plizzari e la piazza nell’angolino. Brutta prestazione del Pescara stasera che perde questo inedito derby "esterno" giocato allo stadio Adriatico davanti a 8 mila spettatori. Per la squadra del presidente Brocco, una notte indimenticabile, probabilmente la più importante della storia della società teramana.